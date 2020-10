Topmodel dat een jaar geleden verdween, is teruggevonden in Braziliaanse sloppenwijk

Eloise Pinto Fontes (26), het topmodel dat een jaar geleden verdween in New York, is teruggevonden in een sloppenwijk in Rio de Janeiro. Hoe het komt dat Fontes op 8.000 kilometer van haar woonplaats teruggevonden is, is nog niet duidelijk. Het model is verward en gedesoriënteerd, aldus het Britse dagblad Mirror.

Ze sierde op de covers van magazines als Elle, Grazia en Glamour. En net voor haar verdwijning maakte ze nog deel uit van een Dolce & Gabbana-campagne. Maar niet veel later verdween ze plots uit New York, waar ze woonde en werkte.

Eloisa Fontes was eerder in 2019 ook al eens verdwenen en werd vijf dagen later zichtbaar gedesoriënteerd teruggevonden in de stad White Plains, op ongeveer 30 minuten rijden van het centrum van Manhattan. Na dit incident was haar carrière zo goed als voorbij.

Rugzak met documenten

Na een tweede verdwijning, was een jaar lang geen spoor van Fontes. Tot de politie een tip kreeg dat de 26-jarige al twee dagen rondslenterde in Brazilië. Ze werd volgens lokale media dinsdag teruggevonden in de sloppenwijk Morro do Cantagalo. De jonge vrouw was verward en gedesoriënteerd. Ze had een rugzak bij met contracten van internationale modellenbureaus en referenties van fotografen. Fontes werd naar een psychiatrisch instituut gebracht waar ze wordt bijgestaan door een medisch team.

Eloisa Fontes was van 2014 tot 2016 getrouwd met de 38-jarige Russisch-Roemeense Andre Birleanu, ook een model. Hij verscheen ooit in het tv-programma America’s Most Smartest Model, waarin hij berucht werd voor zijn agressieve houding. Hij heeft de voogdij over hun zevenjarige dochter.