PayPal niet gebruikt? Da’s dan 12 euro

Online betaalplatform PayPal gaat binnenkort 12 euro aanrekenen aan consumenten die een jaar lang geen gebruik hebben gemaakt van zijn diensten. “Alleen moet je als gebruiker daarvoor de kleine lettertjes van de eind september vernieuwde gebruiksvoorwaarden lezen”, waarschuwt consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Het betaalplatform zal 12 euro - of het resterende saldo op je rekening, indien dat lager is - aanrekenen als je “minstens 12 opeenvolgende maanden niet hebt ingelogd op je account” of “PayPal in die periode niet hebt gebruikt om geld te verzamelen, te ontvangen of over te schrijven”.

Dat staat te lezen in de nieuwe gebruiksvoorwaarden die het betaalplatform eind september publiceerde en die vanaf 4 januari ingaan. “Alleen is die wijziging bij de meeste gebruikers onopgemerkt voorbijgegaan”, zegt Jens Van Herp, woordvoerder van Test-Aankoop.

Amper 4 lijntjes op blz. 59 (van 85)

En misschien ligt dat niet aan de gebruikers in kwestie. Want je moet al van flink wat doorzettingsvermogen getuigen om de bewuste passage – amper 4 lijntjes lang – terug te vinden: op bladzijde 59 van het alles samen 85 pagina’s tellende document.

“Uiteraard word je als klant geacht de algemene voorwaarden te lezen. PayPal vraagt trouwens ook uitdrukkelijk om dat te doen. Helaas weten we allemaal hoe dat gaat...”, klinkt het bij Test-Aankoop.

Bovendien hoeft de gebruiker ze niet eens daadwerkelijk goed te keuren: “U hoeft geen verdere actie te ondernemen omdat deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd”, zo meldt PayPal.

Als je een inactief account hebt, sluit je dat maar beter zo snel mogelijk afsluiten als je die kosten wil vermijden, adviseert Test-Aankoop. Dat is trouwens wat PayPal zelf ook voorstelt als je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden.

PayPal telt wereldwijd naar eigen zeggen meer dan 277 miljoen gebruikers. Hoeveel van hen de ‘boete’ van 12 euro – “Da’s toch al gauw een maandje Netflix”, zegt Jens Van Herp – zullen moeten ophoesten, is niet bekend. Het betaalbedrijf was niet meteen bereikbaar voor commentaar.