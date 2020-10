Belgisch expert pleit voor bronopsporing: “Je moet ook kijken van wie iemand de besmetting kreeg”

Nadat Japans viroloog Hitoshi Oshitani het inzetten op bronopsporing als succesmiddel voor het inperken van het coronavirus naar voren schoof, benadrukt nu ook een Belgisch expert het belang daarvan. Professor emeritus Huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) vertelde donderdagavond in ‘Terzake’ dat bronopsoring samen met contactopsporing kan helpen om gerichtere maatregelen te nemen. “Je moet in de twee richtingen kijken: van wie heeft iemand de besmetting gekregen en aan wie geeft hij ze door?”

Jan De Maeseneer werkt in Gent mee aan een door de Vlaamse overheid gesteund project met bronopsporing, waarbij wordt nagegaan waar iemand besmet raakte. “We hebben zeer veel geleerd van initiatieven zoals in Kortrijk, Mechelen, Antwerpen.” In Gent koos men voor de combinatie van contactonderzoek op Vlaams niveau, en een wekelijks lokaal brononderzoek door ‘field agents’ die door minister Beke ter beschikking werden gesteld. De Maeseneer pleit voor meer middelen en mensen voor zo’n brononderzoek.

Volgens de professor blijken besmettingen vooral te ontstaan binnen gezinnen en vriendengroepen, zei hij in Terzake. Van 91 geanalyseerde gevallen van de laatste week, zijn de helft van de besmettingen ontstaan “binnen gezinnen en binnen vriendengroepen”. Daarnaast gebeurden ook verschillende besmettingen op werkplaatsen en scholen, in een woon-zorgcentrum “en dan één horecasituatie”, naast drie gevallen die vanop reis in het buitenland zijn “geïmporteerd”.

“Dat is zeer interessante informatie omdat je zo een beeld krijgt van waar je eventueel op moet inzetten. En dan blijken gezinnen nog altijd een belangrijke bron te zijn”, aldus De Maeseneer. Al zal niet iedereen toegeven dat ze besmet raakten op café, zei hij. “In elk geval moet je hieruit leren dat we niet één bepaalde groep of sector moeten stigmatiseren.”

Volgens de professor is het een juiste keuze om bronopsporing lokaal te houden, in gebieden waar veel besmettingen zijn, zoals in Gent. “Een huisarts van ons team heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat een aantal mensen die overal in Gent besmet waren, allemaal op hetzelfde vliegtuig had gezeten. Dan moet je natuurlijk ook kijken naar de andere mensen die op dat vliegtuig zaten. Het is een ketting die je in gang zet.”

