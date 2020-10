De coronacrisis, en zeker de lockdown, blijkt een serieuze ­relatietest. En die is voor sommigen mislukt. Het aantal ­echtscheidingen neemt toe, tussen 13 à 20 procent per maand meer. We legden ons oor te luister bij relatietherapeuten Chloé De Bie, Sarah Hertens en Sybille Vanweehaeghe.