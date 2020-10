“Verregaand gebrek aan voorzichtigheid met catastrofale gevolgen”: gewezen machinist krijgt jaar cel na dodelijk treinongeval Leuven

Leuven -

De gewezen machinist Tom C. (33) uit Wingene is over de hele lijn schuldig aan het dodelijke treinongeval in Leuven in februari 2017. Daarbij kwam Elric Ponce (21) uit Pécrot om het leven en raakten nog eens 27 passagiers gewond. C. is in eerste aanleg veroordeeld tot twaalf maanden cel en een geldboete.