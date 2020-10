Politie houdt ’s ochtends vroeg stomdronken landbouwer tegen: man zat met krat bier in tractor

Een 58-jarige landbouwer zal het de komende twee jaar zonder zijn tractor moeten stellen. De man is om 8 uur ’s ochtends bij een controle betrapt met 2,5 promille in het bloed. Zijn rijbewijs kon niet worden ingetrokken, want dat was hij onlangs al kwijtgespeeld.

De man uit het Franse departement Landes werd door de politie opgemerkt toen hij achter het stuur van zijn tractor zat met een biertje in zijn hand. Hij was om 8 uur ’s ochtends van zijn boerderij op weg naar zijn veld.

In zijn tractor stond een krat bier. De man werd aan een alcoholtest onderworpen en die wees op een alcoholintoxicatie van 2,5 promille. En dat was niet alles. De tractor was niet verzekerd, was niet naar de technische keuring geweest en hij had enkele weken voordien zijn rijbewijs moeten inleveren na… een positieve alcoholcontrole.

Het rijbewijs van de landbouwer is nu voor twee jaar ingetrokken en zijn tractor werd in beslag genomen. Hij is ook veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel.