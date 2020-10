Romelu Lukaku en Inter zijn gewaarschuwd: Zlatan Ibrahimovic is verlost van coronavirus

Zlatan Ibrahimovic heeft het coronavirus verdreven. Of toch uit zijn lichaam. De Zweedse spits van AC Milan mag zijn huis weer verlaten, liet hij vrijdag op geheel eigen wijze weten op Twitter.

Op 24 september raakte bekend dat Zlatan Ibrahimovic positief had getest op corona. Net als gewone stervelingen moest de Zweed in quarantaine. Maar daarvan is hij nu dus verlost. De fans van AC Milan toonden zich dolgelukkig bij het nieuws. Komend weekend staat de derby tegen het Inter van Romelu Lukaku op het programma, daarvoor lijkt Ibrahimovic net op tijd klaar te geraken. Radja Nainggolan zal er niet bij zijn. Hij testte eerder deze week positief op het coronavirus.