Vechtpartij wanneer de ‘langste toog van het land’ vroeger moet sluiten: “Het is hier een echte dierentuin”

/ Leuven -

Studenten en hun bier: het lijkt een onafscheidelijke combinatie, maar de nacht van donderdag op vrijdag gebeurde het dan toch. ‘De langste toog van het land’, ook wel bekend als de Oude Markt in Leuven, moest sluiten na 1 uur. Vanaf vrijdag zullen de cafés al eerder sluiten, rond 23 uur. Die sluiting verliep niet al te vlot in de studentenstad. Cafémedewerker Ilkay Bahceli aanschouwde de vechtpartij die er ontstond rond sluitingsuur: “Het is hier een echte dierentuin.” En de coronamaatregelen? Daar werd even niet meer naar gekeken.