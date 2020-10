Het lijkt wel maart door de stijgende curve, en toch zitten we nog niet in lockdown. Hoe komt dat?

Het lijkt wel weer maart. De curve stijgt explosief. Het woord lockdown valt. En toch zitten we nog niet opgesloten thuis. De reden? De totaal andere realiteit waarin we vandaag vertoeven. “De curve stijgt trager en we hebben defensielijnen die we in maart niet hadden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Maar het systeem kraakt, de dijken staan op breken. Al is er hoop: “Als we onze nauwe contacten allemaal met een vijfde verminderen, kunnen we de curve helemaal afvlakken.”