Amerikaanse Democraten willen commissie om fitheid presidenten te beoordelen

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen een commissie oprichten die de gezondheid van presidenten moet kunnen beoordelen en in het uiterste geval een onderzoek instellen naar de handelingsbekwaamheid van de president. Dat zei de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, vrijdag. Pelosi zet druk om een wet aan te nemen waardoor zo’n medische commissie kan worden opgericht.

Het gaat om toekomstige presidenten en niet om president Trump, zei Pelosi vrijdag. De coronabesmetting van Trump en zijn medische behandelingen zijn wel de aanleiding. Volgens Pelosi roept Trumps recente “veranderde toestand” de vraag op of hij nog wel handelingsbekwaam is.

De 16-koppige commissie zou - als daar een meerderheid voor is - pas na de verkiezingen van 3 november worden ingesteld. Er zouden evenveel Democraten en Republikeinen plaats in moeten nemen, van wie de helft medische professionals zouden moeten zijn.

Ambt niet meer uitoefenen

De oprichting is volgens de Democraten mogelijk op basis van het 25ste amendement van de grondwet, waarin regels staan over wat er moet gebeuren als een president zijn ambt niet meer kan uitoefenen.

De Republikeinen wijzen het voorstel af als een “stunt”, drie weken voor de verkiezingen. Trump zelf stelt op Twitter dat de “gekke” Pelosi er met het voorstel op uit is zijn Democratische rivaal Joe Biden bij verkiezingswinst snel te kunnen laten vervangen door diens ‘running mate’ Kamala Harris.

Momenteel hebben de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar die ziet er na de verkiezingen van 3 november misschien helemaal anders uit want ook daarvoor moeten de Amerikanen gaan stemmen. De Republikeinen hebben daarentegen een meerderheid in de Senaat, die slechts gedeeltelijk wordt herkozen. Het is daarom onduidelijk of de wet na de verkiezingen door beide kamers kan worden aangenomen en door de president kan worden geratificeerd.