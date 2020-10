Ontmoetingsplek voor ‘otters’ en ‘twinks’: wat is Grindr, het platform waar de naaktfoto’s van BV’s werden verspreid?

In de zaak rond Gregory R., de jongeman die drie BV’s naaktfoto’s ontfutselde, wordt ook de app Grindr vernoemd. Via die app verspreidde een kennis van R. de beelden aanvankelijk.

In se is Grindr niet meer dan een datingapp voor bi- en homoseksuele mannen, zowat het gay-equivalent van Tinder. Gebruikers kunnen er op zoek gaan naar de liefde of een relatie, maar het leeuwendeel gebruikt het vooral om op zoek te gaan naar casual seksuele contacten.

Beer of otter

Zo kunnen gebruikers specifiek aangeven naar welke leeftijd en ‘tribe’ ze naar op zoek zijn. Tribes zijn archetypen uit de gay-wereld, hoe mensen zichzelf fysiek zouden beschrijven. Gaande van bears – grote, brede, veelal erg behaarde mannen – tot twinks – smalle, magere, veelal kleinere mannen – of zogenaamde otters – iets tussenin. Daarnaast kan je ook specifieke fetisjes (zoals een voorkeur voor leer) ingeven. Tevens kunnen gebruikers specifiek zoeken naar contacten op basis van een locatie. Als twee mannen op Grindr aan de praat geraken, is het niet ongewoon om erotische foto’s van jezelf door te sturen. De sfeer in de app is veelal zeer seksueel geladen.

Grindr kreeg in het verleden al lof omdat het de gay-datingwereld gedemocratiseerd heeft. Het doet dienst als laagdrempelige digitale gaybar of andere ontmoetingsplaats voor homo’s. Aan de andere kant kreeg het al bakken kritiek omdat het mannen reduceert tot ‘lichamen’ en ‘fetisjes’. De app is ook al meerdere keren in opspraak gekomen vanwege privacyproblemen. Zo zijn gevoelige persoonsgegevens (zoals de hiv-status of seksuele voorkeur van gebruikers) verkocht en was het bedrijf achter de app tot maart dit jaar in Chinese handen.