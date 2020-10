‘Eveline’ sloeg ook toe tijdens studentenperiode: verdachte moest LUCA School of Arts in Gent verlaten

Gent - G.R. (27), de man die zich uitgaf voor Eveline om zo naaktfoto’s van mannen te krijgen, maakte ook slachtoffers op de LUCA School of Arts in Gent waar hij een tijdje studeerde. Dat heeft de directie zelf bevestigd. Toen dat aan het licht kwam, moest hij de hogeschool verlaten.

“LUCA School of Arts heeft vandaag in de media vernomen dat de verdachte die opgepakt werd in het veelbesproken catfishingdossier een oud student van de hogeschool zou zijn. De betrokkene blijkt inderdaad enkele jaren geleden aan LUCA School of Arts gestudeerd te hebben. Tijdens die periode hebben zich jammer genoeg ook gelijkaardige incidenten voorgedaan”, zegt de directie. “Toen de feiten destijds via onze vertrouwenspersonen gemeld werden, heeft de hogeschool meteen slachtofferhulp ingeschakeld. Naast psychologische hulpverlening kregen de studenten ook het advies om een klacht in te dienen bij de politie. Uit de verslaggeving van die periode kunnen wij afleiden dat minimum drie slachtoffers toen effectief naar de politie gestapt zijn.”

Omdat de hogeschool zich toen ook grote zorgen maakte over de dader en zijn abnormaal gedrag is daderhulp ingeschakeld. Na aparte gesprekken met beide partijen heeft de school geoordeeld dat er voor de slachtoffers geen veilige omgeving meer kon worden gegarandeerd. “Daarom werd een sanctie getroffen en kreeg de student het verbod om verder te studeren aan LUCA School of Arts. Op die manier kon de school voorkomen dat de slachtoffers tijdens hun studie nog in contact zouden komen met de dader.”

LEES OOK. Gewezen collega van ‘Eveline’ getuigt: “Eerst kreeg ik naaktfoto’s, dan stal hij mijn identiteit” (+)