Zo ziet de eerste schooldag in een oorlogsgebied uit

Bij ons is het nieuwe schooljaar al enkele weken bezig, maar ook in Jemen zijn de scholen opnieuw open. Al ziet dat er daar heel anders uit dan bij ons.

Eind 2014 brak in Jemen oorlog uit toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen. Er vielen al tienduizenden doden, vooral burgers. Miljoenen mensen zijn hun huis kwijt en in het land heerst een enorme hongersnood.

In juli trok het Wereldvoedselprogramma nog aan de alarmbel: “De situatie is extreem ernstig. Alle waarschuwingslichten staan op rood”, verklaarde woordvoerster Elisabeth Byrs. Ze benadrukte dat “bijna tien miljoen mensen in Jemen ernstig ondervoed zijn”. Volgens de VN heerst er momenteel de ergste humanitaire crisis ter wereld.