Na 20 jaar heeft de Concorde een opvolger: is dit de toekomst van supersonisch (en luxueus) reizen?

Bijna twintig jaar nadat de concorde verkaste naar luchtvaartmusea, staat er een opvolger klaar. Het Amerikaanse bedrijf Boom Supersonic stelt met een verkleind prototype voor hoe zij de toekomst van supersonisch en luxueus reizen zien.

Overture is de naam van het toekomstige toestel, het verkleinde prototype luistert naar het iets minder poëtische XB-1. Tests met laatstgenoemde prototype moeten volgend jaar van start gaan. Zowel het prototype als de uiteindelijke Overture zullen vliegen op biobrandstof en het bedrijf zegt dat de maximumsnelheid van de Overture iets hoger zal zijn dan dat van de Concorde. Het toestel zal ook minder lawaai maken dan z’n voorganger. Het einddoel is een luxueuze jet met enkel businessclass-zitjes. Een trans-Atlantisch traject zoals Londen-New York zou zo’n drie uur duren. Boom Supersonic beweert al orders binnen te hebben van Japan Airlines Co. en de Virgin Group.