Hoe Trump koste wat kost wil bewijzen dat hij gezond is, maar daarmee de aandacht op zijn zwakke plek legt

Donald Trump voelt zich kerngezond. En om dat te bewijzen wil hij zaterdag in Florida een bijeenkomst bijwonen waar heel wat aanhangers aanwezig zullen zijn. Maar hoe meer hij probeert aan te tonen dat hij zich “fantastisch” voelt, hoe meer hij hoongelach opwekt. En hoe meer hij de focus houdt op zijn zwakke punt. “Donald Trump is duidelijk in paniek en is daar ook naar aan het handelen”, zegt Amerika-expert Bart Kerremans.