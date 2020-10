Ze zijn jong maar al getekend voor het leven: “Handig zijn lukt me niet, he. Ik heb niet eens handen”

Een aanrijding door een auto, een jurk die in brand vloog, een val in een kom hete soep of een bacterie in het bloed. Het overkwam Fernando (13), Bowi (10), Zacharia (10) en Audrey (12). Piepjong zijn ze, maar ze zijn getekend voor het leven door wat hen overkomen is. Vanaf zondag doen ze samen met twaalf andere kinderen hun verhaal in het nieuwe programma ‘Tekens van leven’ op Ketnet. Kleine, dappere vechters die tegenslagen overwonnen hebben en nu zijn zoals ze zijn: kinderen met een litteken, die bovenal kind zijn.