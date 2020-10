Na forse kritiek start Joachim Coens zelfverzekerd in nieuwe regering: “Wij gaan het beter doen dan N-VA”

Hij werd geplaagd door interne kritiek en een verdeelde partij, maar kijk: er is een regering en Joachim Coens komt er versterkt uit. Hij haalde zware portefeuilles binnen, kreeg een vetorecht over ethische dossiers en stak drie jonge ministers in de ploeg van premier Alexander De Croo. De kritiek dat hij geen harde onderhandelaar is, wuift de CD&V-voorzitter weg. “Ik spreek vooral op de cruciale momenten.”