De vraag die Martinez bezighoudt: wie vervangt Eden Hazard (en komt zo dichter bij een EK-selectie)?

Wie vervangt Eden Hazard morgen in de basiself van de Rode Duivels tegen Engeland? Het is een vraag die bondscoach Roberto Martinez al een hele week bezighoudt. Eén ding is zeker: het is niet zijn broer Thorgan. Die kan dat, maar hij is ook geblesseerd. Van de zeven potentiële vervangers is er maar ééntje die qua speelstijl een beetje op de Duivels-aanvoerder lijkt: Yari Verschaeren. Maar die is dan weer jong en niet in zijn beste vorm. Yannick Carrasco dan maar?