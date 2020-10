Een 23-jarige vrouw is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een bizar ongeval in Diksmuide. Ze reed op het verkeerde rijvak toen ze op een tegenligger botste. Ei zo na kwam ze eerst in botsing met een brandweerwagen.

Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Het scheelde een haartje of de brandweer was zelf betrokken geraakt bij het zware ongeval. “Wij waren op de terugweg van een brandweeroefening ...