Dejan Veljkovic laatste keer ondervraagd: onderzoek Propere Handen wordt na twee jaar afgerond

Precies twee jaar na het uitbreken van operatie Propere Handen is spijtoptant Dejan Veljkovic een laatste keer ondervraagd door de gerechtelijke politie. Het onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing in ons voetbal zit daarmee in een eindfase. Het parket werkt de komende weken zijn eindvordering af. De voetbalwereld mag een heet najaar verwachten.

Nadat op 10 oktober 2018 politieagenten waren binnengevallen op 44 adressen in een grootschalig onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal, koos spilfiguur en spelersmakelaar Dejan Veljklovic voor de vlucht vooruit. De Servische Belg nam als eerste ooit in ons land het statuut van spijtoptant aan. In ruil voor “volledige en oprechte verklaringen” kreeg hij een strafvermindering aangeboden: een celstraf met uitstel en een geldboete.

De deal leek een zegen voor het gerecht. De onderzoekers van de gerechtelijke politie in Hasselt hadden moeite om door te dringen in het gesloten voetbalmilieu. Met de medewerking van Velkjovic, een spelersmakelaar die bij verschillende clubs kind aan huis was, hoopten ze snelle vorderingen te kunnen maken.

Toch is het onderzoek twee jaar na de politie-inval van 10 oktober nog altijd niet officieel afgerond. Het in kaart brengen van de netwerken rond Veljkovic en de andere geviseerde spelersmakelaar Mogi Bayat nam meer tijd in beslag dan verwacht. Het onderzoek heeft ook uitlopers naar het buitenland, onder meer naar Cyprus en de Balkan, en ook daar was het wachten op het doorsturen van belangrijke stukken. Tot slot zorgde de coronacrisis voor bijkomend oponthoud.

Het parket kondigde eerder al aan te zullen landen in het voorjaar van 2020, maar moest op die belofte terugkomen. Nu zou de finish volgens onze informatie wel in zicht zijn. Dejan Velkjovic werd vorige week nog een laatste keer ondervraagd. De rechercheurs wilden de laatste losse eindjes in hun onderzoek toetsen bij de makelaar. Bepaalde details uit zijn “volledige en oprechte verklaringen” zouden nog onduidelijk zijn geweest.

Het parket heeft een ontwerp van eindvordering klaar en zou die de komende weken of maanden naar de raadkamer sturen. Dan zullen heel wat mensen die met makelaar Dejan Veljkovic en/of Mogi Bayat hebben samengewerkt, weten waarvan ze beschuldigd worden. Er staat de voetbalwereld mogelijk een heet najaar te wachten.