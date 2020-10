Belgische Farmapionier verwacht vaccinatie van alle Belgen tegen corona pas tegen eind 2021

Alle Belgen zullen pas eind 2021 tegen corona gevaccineerd zijn. Dat zegt de Belgische farmaveteraan Jean Stéphenne, de voorzitter van de Duitse vaccinontwikkelaar CureVac, in een interview met De Tijd.

Volgens Stéphenne zullen we toch moeten wachten tot eind 2021, begin 2022 vooraleer alle Belgen en Europeanen gevaccineerd zullen zijn. “Vanaf het tweede kwartaal komen veel vaccins op de markt, maar dat betekent niet dat we onze mondmaskers meteen allemaal mogen afzetten. Er zullen voldoende vaccins zijn om volgend jaar elke Europeaan te vaccineren”, zegt hij.

“Maar iedereen moet dat dan ook willen. We weten dat bij de bevolking tegenstand tegen vaccins leeft. In België valt dat nog mee, maar in Frankrijk ligt dat anders”, aldus nog Stéphenne.