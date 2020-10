In Florida is een python van 5,71 meter lang gevangen. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Het is de grootste python ooit die er werd ontdekt.

De Birmaanse python werd gevangen door twee jagers, op zowat 60 kilometer van Miami. Het beest woog 47 kilo.

Pythons worden in Florida beschouwd als een invasieve soort. In de Everglades, een subtropisch moeraslandschap in het zuiden van de Amerikaanse staat, hebben ze een perfecte habitat gevonden.