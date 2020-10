Kyra Gantois stopt met studies om voor zieke pleegoma te zorgen

Klimaatactiviste Kyra Gantois (21) stopt tijdelijk met studeren om te zorgen voor haar zieke pleegoma. Dat zegt ze in Het Laatste Nieuws. Haar ‘Bonnie’ revalideert van een beroerte en corona.

“Grote idealen zijn soms toch niet bestand tegen het harde leven”, zegt ze aan de krant. Want nadat haar pleegoma een beroert kreeg, in het ziekenhuis belandde en vervolgens corona kreeg, heeft Gantois haar studies tijdelijk stopgezet om voor haar te zorgen.

Het was een bijzonder stresserende periode voor de activiste. Naar eigen zeggen verwachtte ze elke dag een telefoontje met tragisch nieuws, maar wonder boven wonder sloeg haar 71-jarige ‘Bonnie’ zich erdoor.

Zodra het beter gaat met haar oma gaat Gantois verhuizen naar Limburg want ze heeft daar de liefde gevonden. “We willen binnenkort gaan samenwonen. In Limburg, waar zij ambulancier in opleiding is bij het leger. Ook dat is een heel zware beslissing. Maar ik zweer: ik zet hier geen stap buiten voor ik weet dat bonnie weer helemaal in orde is en omringd door thuishulp.”

Gantois werd bekend als één van de boegbeelden van Youth For Climate. Nadat het spaak liep tussen haar en Anuna De Wever, nam ze een stap terug uit de klimaatbeweging.