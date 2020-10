Er duiken vaak gevallen van malaria op in ons land. Maar dat de besmetting in ons land plaatsvond, is wel uitzonderlijk.

In Kampenhout is eind september een echtpaar besmet geraakt met malaria en eraan overleden. De mug die de besmetting had veroorzaakt, was wellicht meegereisd met een vliegtuig uit Afrika.

LEES OOK. Koppel ...