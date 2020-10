Intussen in Japan… Thomas Vermaelen gaat met Vissel Kobe onderuit na doelpuntenfestival

Geen Rode Duivels voor Thomas Vermaelen, de verdediger heeft zaterdag met zijn Japanse club Vissel Kobe een competitienederlaag geleden op het veld van Kashiwa Reysol. De bezoekers kwamen 4-0 achter, scoorden vervolgens drie keer, maar moesten toch met lege handen naar huis.

De thuisploeg leek in het begin van de tweede helft de schaapjes op het droge te hebben na goals van Michael Olunga (20., 44.) en Ataru Esaka (39., 52.). Maar Vissel Kobe vocht terug en via invaller Junya Tanaka (60., 75.) en Andres Iniesta (87., pen.) werd het 4-3. Kashiwa Reysol moest de slotminuten volmaken met tien na een tweede gele kaart voor Shunki Takahashi maar hield stand.

Vermaelen, die niet werd vrijgegeven voor de Rode Duivels, speelde achterin de volledige wedstrijd.

In het klassement blijft Vissel Kobe in de middenmoot hangen als negende met 32 punten uit 24 matchen. Kashiwa Reysol is zesde met 36 punten (uit 21 matchen).