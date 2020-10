Aantal coronabesmettingen blijft stijgen, nu ook meer dan 100 ziekenhuisopnames per dag

Tussen 30 september en 6 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 3.274,6 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt zaterdag uit de volledige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 80 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 148.981.