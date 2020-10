Hoe raakt een Vlaams koppel hier besmet met malaria en moeten we in de toekomst meer “lokale” gevallen vrezen?

Kampenhout -

Een vreemd overlijden in Kampenhout. Daar is een koppel begin deze maand bezweken aan de gevolgen van malaria, terwijl ze niet naar Afrika gereisd zijn en ook geen terugkerende reizigers hebben gezien. Hoe kon de besmetting dan gebeuren? En moeten we in de toekomst vrezen voor meer “lokale” besmettingen?