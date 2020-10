De lonen in de Serie A: Lukaku in top-drie van grootverdieners, Ronaldo blijft erbovenuit steken

Naar jaarlijkse gewoonte onthulde de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport de lonen in de Serie A het afgelopen jaar. Die daalden met 72 miljoen euro, maar Cristiano Ronaldo blijft verreweg de absolute grootverdiener. Romelu Lukaku staat in de top-drie.

De Italiaanse clubs ontsnapten er niet aan: er moesten in 2020-21 vooral kosten worden bespaard. Juventus kon maar liefst 58 miljoen euro schrappen in de loonkost, AC Milan doet het met 25 miljoen minder aan salarissen.

Die besparingen zijn echter relatief, gezien de totale salariskosten van de clubs. Juventus betaalt immers ondanks de besparingen nog steeds 236 miljoen euro aan zijn spelers. Cristiano Ronaldo blijft (uiteraard) de grote slokop met een loon van maar liefst 31 miljoen euro per jaar. Verdediger Matthijs de Ligt is bij de club én gans Italië de op één na grootste verdiener met 8 miljoen, Paulo Dybala moet hij bij de Oude Dame met ‘slechts’ 7,3 miljoen doen.

Inter verhoogde wel zijn uitgaven om ervaren spelers te kunnen binnenhalen en staat tweede in de lijst met 149 miljoen euro: Romelu Lukaku en Chrstian Eriksen zijn er de grootverdieners met elk 7,5 miljoen per jaar erbij op hun rekening. Alleen Edin Dzeko verdient zoveel bij AS Roma.

Dries Mertens krijgt bij Napoli 4,5 miljoen, Radja Nainggolan strijkt bij Inter 4 miljoen op en de jonge Alexis Saelemaekers verdient bij Milan 1 miljoen per jaar.

De 10 grootverdieners in Serie A:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 miljoen euro per jaar

2. Matthijs de Ligt (Juventus) 8 miljoen

3. Romelu Lukaku (Inter) 7,5 miljoen

Christian Eriksen (Inter) 7,5 miljoen

Edin Dzeko (AS Roma) 7,5 miljoen

6. Paulo Dybala (Juventus) 7,3 miljoen

7. Adrien Rabiot (Juventus 7 miljoen

Aaron Ramsey (Juventus) 7 miljoen

Alexis Sanchez (Inter) 7 miljoen

Zlatan Ibrahimovic (Milan) 7 miljoen