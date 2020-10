Trump geeft bizar interview: “Californië moet water rantsoeneren omdat het te veel gaf aan kleine visjes”

President Trump heeft tijdens een interview met Fox News een bizar betoog gehouden. “Californië zal water moeten rantsoeneren”, zei hij zonder duidelijke aanleiding tijdens het interview met Fox-anker Sean Hannity. “En weet je waarom? Omdat ze miljoenen gallons water in zee sturen om zorg te dragen voor bepaalde kleine visjes die het niet al te best doen zonder water. Maar het is zeer triest dat dit gebeurt.” Vermoedelijk haalde hij de mosterd bij de complotdenker Alex Jones.

De bizarre monoloog volgde op een vraag van Hannity over The Green New Deal. Laatstgenoemde deal is een set maatregelen en wetten op initiatief van de Democraten om de Amerikaanse economie te verduurzamen en te vergroenen. De monoloog van Trump is te linken aan The Green New Deal, maar die deed toch aardig wat wenkbrauwen fronsen. Daarnaast hoestte de president regelmatig tijdens het interview en klonk hij vermoeid. Zelf verklaarde hij dat hij zich goed voelt.

"California is gonna have to ration water. You wanna know why? Because they send millions of gallons of water out to sea, out to the Pacific. Because they want to take care of certain little tiny fish, that aren't doing very well without water." -- Trump pic.twitter.com/g0PrXZRgOq — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2020

Het ziet ernaar uit dat Trump verwijst naar programma ter bescherming van de Hypomesus transpacificus - een type spiering dat enkel in de delta van de Sacramento–San Joaquin-rivier leeft. Door de jarenlange droogte dreigde het leefgebied van de vissen droog te komen staan. Om die reden hebben de Democraten in Calfiornië een programma op poten gezet dat water in het leefgebied van de vissen te pompen om ze van de uitroeiing te redden.

Programma is geen succes, maar...

Intussen hebben Trump en zijn administratie hebben dat programma grotendeels afgebouwd om meer grondwater naar de landbouw te laten gaan. Binnen die Californische landbouwkringen bevinden zich dan ook de meest fervente aanhangers van de president.

The Wall Street Journal becijferde in 2015 dat toen al meer dan 5 biljoen liter in de delta gepompt werd op acht jaar tijd. Tijdens zijn campagne beweerde Trump dat er van een droogte geen sprake kon zijn en dat het programma dat “water in zee pompt” de landbouwers schade toebracht.

Die gedachte haalde Trump schijnbaar bij complotdenken Alex Jones. Jones heeft in het verleden al meerdere malen valselijk beweerd dat de droogte in Californië het resultaat is van beleid van het Environmental Protection Agency. Laatstgenoemde is al meerdere malen gefactcheckt en bevat geen enkele grond van waarheid.

Wel staat vast dat het programma niet bepaald een succes was: de populatie groeide vrijwel niet en de visjes zijn nog steeds ernstig bedreigd, maar in vergelijking met het waterverbruik van de landbouwindustrie in de staat, is het programma klein bier. Slate becijferde dat die 5 biljoen liter op acht jaar tijd overeenstemt met het waterverbruik van de Californische amandelproductie op één jaar tijd.