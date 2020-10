Model van wie beelden gebruikt werden om BV’s te lokken, reageert: “Ik krijg heel de tijd berichten van slachtoffers”

Erin james, de 21-jarige influencer van wie G.R. foto’s gebruikte om de drie BV’s in de val te lokken, heeft voor het eerst gereageerd. G.R. heeft foto’s van haar Instagram geplukt om de valse identiteit rond ‘Eveline’ te bouwen. “Ik voel me hier bijzonder ongemakkelijk bij”, zegt ze aan Het Laatste Nieuws.

De werkwijze van G.R. is intussen bekend. Hij pikte foto’s van het account van de Australische om er dan vervolgens zijn valse identiteit van ‘Eveline’ rond te bouwen. In de huid van ‘Eveline’ kreeg hij Sean Dhondt, Stan van Samang en Peter Van de Veire zo ver dat ze pikanten beelden en video’s van zichzelf terugstuurden.

Voor het eerste heeft het model in kwestie zelf gereageerd. Bij Het Laatste Nieuws verklaart ze dat dit niet de eerste keer is dat haar beeltenis misbruikt wordt voor zulke misdrijven. “Ik krijg de hele tijd berichten van slachtoffers met dergelijke verhalen van misbruik, over daders die mijn identiteit gebruiken om zo geld af te troggelen van mensen of naaktfoto’s te bemachtigen.” Verder zegt ze medelijden te hebben met alle slachtoffers, ook met de drie BV’s. Verder raadt ze iedereen aan om voorzichtig te zijn op het internet. “Zeker als je een bekende figuur bent.”

