Noord-Koreaanse televisie zendt militaire parade uit

De Noord-Koreaanse staatstelevisiezender is zaterdag begonnen met de uitzending van de militaire parade, enkele uren nadat die zou hebben plaatsgevonden in Pyongyang naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de oprichting van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij.

Het programma begon met een propanda-affiche. Daarop volgden beelden van de feestelijkheden met duizenden marcherende soldaten, jubelende mensenmassa’s, militaire muziek en vuurwerk in het centrum van Pyongyang. Leider Kim Jong-un hield daarna een toespraak.

Waarnemers gaan ervan uit dat het om een opname gaat van een parade en feestelijkheden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het Zuid-Koreaanse leger had eerder meegedeeld dat er mogelijk al een parade had plaatsgevonden voor zonsopgang.

“Er zijn aanwijzingen gevonden dat Noord-Korea een militaire parade uitvoerde op het Kim Il-sung-plein bij dageraad, met een groot aantal personeel en militair materiaal”, aldus de stafchef in een kort statement aan het agentschap Yonhap.