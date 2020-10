Antwerpse politie onverbiddelijk: café dat 1 na middernacht wilde heropenen, meteen weer gesloten

Antwerpen - Een café in de Luikstraat in Antwerpen is in de nacht van vrijdag op zaterdag bestuurlijk gesloten wegens het niet respecteren van het verplichte sluitingsuur. Dat meldt de lokale politie. Op sociale media had de zaak laten weten dat ze zouden sluiten om 23 uur, maar net na middernacht opnieuw de deuren zouden openen.

“Wij openen zaterdag om 0.01 uur opnieuw onze deuren aangezien wij geen melding hebben gekregen in verband met nieuwe openingsuren”, had het café donderdag aangekondigd op sociale media. Dat is echter in strijd met het recentste ministerieel besluit over de coronamaatregelen, dat aangeeft dat drankgelegenheden tussen 23 uur en 6 uur ononderbroken gesloten moeten blijven.

De politie gelooft niet dat de uitbater niet op de hoogte was van dat besluit. “Onder meer in de media is helder uitgelegd wat het sluitingsuur voor horecazaken is, en waarom die maatregel is bepaald.”

Aan het café stond een persoon die voorbijgangers aansprak en hen meldde dat de zaak open was. Die man, de uitbater van de zaak, opende ook de deur voor gasten die met een taxi aankwamen. Toen de politie kort na middernacht de bar binnenging, waren er twaalf mensen binnen, onder wie twee personeelsleden. Volle glazen wezen erop dat er nog steeds drank werd geserveerd.

De politie stelde een proces-verbaal op. De zaak is ook bestuurlijk gesloten.