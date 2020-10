Noord-Korea onthult grote intercontinentale raket tijdens parade, Kim Jong-un verklaart dat er 0 coronabesmettingen zijn in zijn land

Noord-Korea heeft zaterdag een grote intercontinentale ballistische raket (ICBM) onthuld tijdens de militaire parade in Pyongyang. Dat melden militaire analisten.

De raketten liggen op een voertuig met elf wielstellen, dus 22 wielen. Ankit Panda, expert bij de Federation of American Scientists, oordeelt dat het gaat om de grootste mobiele met vloeibare brandstof aangedreven raket.

Tijdens de parade heeft de Noord-Koreaanse leider verzekerd dat hij zijn leger zal blijven versterken. De parade vond plaats naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de oprichting van de regerende Arbeiderspartij. “We zullen ons leger blijven versterken, voor zelfverdediging en ontradingsdoeleinden”, aldus de leider in een toespraak, uitgezonden door de staatstelevisie.

Op beelden van de staatszender KCTV was te zien hoe soldaten en militaire voertuigen optrokken door de straten van Pyongyang. In het publiek droeg niemand een mondmasker, maar er was wel minder volk te zien dan gewoonlijk. Kim Jong-un verzekerde dat geen enkele persoon met het coronavirus is besmet in zijn land.

Foto: AP