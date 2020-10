Uitbraak van Covid-19 in woon-zorgcentrum Sint-Lievens-Houtem: al zeker 36 medewerkers besmet

Sint-Lievens-Houtem - “Er is slecht nieuws voor bewoners, personeel en bezoekers,” zegt directeur Katrien Eeckhout van Ter Kimme. “Op dit ogenblik hebben we weet van 36 besmettingen in ons woon-zorgcentrum en we wachten nu nog op het resultaat van tientallen andere testen. We zitten met een regelrechte corona-uitbraak”

De problemen ontstonden al vorig weekend toen een personeelslid tekenen van coronabesmetting vertoonde en positief testte op Covid-19. Onmiddellijk werden ook de naaste medewerkers van het slachtoffer getest en twee ervan testten ook positief.

“Uit voorzorg besloten we om alle personeelsleden en bewoners testen,” zegt directeur Eeckhout. “Woensdag gebeurde dat voor alle medewerkers, inclusief de vrijwilligers en de mantelzorgers, en donderdag onderging elke bewoner zo’n test.”

Het duurde echter tot zaterdagmiddag vooraleer de eerste resultaten bekend raakten. “We weten nu zeker dat er bij de medewerkers al 36 besmettingen zijn, maar we wachten nog met ongeduld om de resultaten van veertig andere. Van de bewoners hebben we nog geen enkel resultaat. We letten nauwlettend op mogelijk symptomen. Alle positief getesten gaan onmiddellijk in quarantaine en ons rusthuis gaat op slot voor bezoekers, met uitzondering van recent positief mantelzorgers.”

De huisartsenwachtpost van Sint-Lievens-Houtem raakte overbelast. De directie vraagt dat mensen die mogelijke besmettingen om de huisartsenwachtpost niet te overbelasten met telefoons maar om aanbevelingen te volgen die geregeld worden geactualiseerd op de facebookpagina van Ter Kimme.