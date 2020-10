47 gevallen in 3 dagen in Sint-Lievens-Houten, zeker 36 medewerkers besmet in Ieper: aantal coronagevallen in Vlaamse woon-zorgcentra neemt weer fors toe

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de Vlaamse woon-zorgcentra is in één week tijd bijna verdubbeld, van 226 vorige week tot 429 vrijdag. Een centrum in Sint-Lievens-Houtem - waar al minstens 36 medewerkers positief hebben getest - ging in lockdown en in Ieper werden in één instelling liefst 47 nieuwe besmettingen genoteerd in drie dagen.