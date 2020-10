Dokters noemden het “waanzin”, maar Donald Trump blijft achter rondrit aan ziekenhuis staan: “Heel goed beveiligd”

Tal van dokters noemden het “waanzin”, maar Donald Trump staat nog steeds achter zijn beslissing om eerder deze week een rondrit te maken in een wagen om te zwaaien naar de honderden aanhangers aan het Walter Reed-ziekenhuis. Dat heeft de president gezegd in een interview met Fox news.

“Ik voel me goed.” Dat heeft Donald Trump gezegd in zijn eerste interview sinds hij in het ziekenhuis opgenomen werd met Covid-19. Op Fox news zei hij dat hij in het Witte Huis verder behandeld wordt. “Maar medicatie neem ik niet meer”, aldus de president, die wel toegaf dat het virus hem heel moe had gemaakt.

“Het belangrijkste is dat we er snel bij waren”, zegt Trump nog. “Maar ik heb veel toegang tot medicatie en medische hulp, dus het is voor mij een pak eenvoudiger dan voor mensen die niet snel naar de dokter kunnen. En ik denk dat het een pak erger geworden zou zijn als we er niet zo snel bij geweest waren. Zelfs met deze medicatie maakt het echt een verschil of je ze heel vroeg krijgt of pas later. Er vroeg bij zijn was bij mij heel belangrijk.”

Joyride

De interviewer haalde ook de rondrit aan die de zieke president maakte aan het ziekenhuis om te zwaaien naar de honderden mensen die hem er stonden aan te moedigen. Tal van dokters noemden dat waanzin en een onverantwoord risico voor zijn lijfwachten die mee in de auto zaten. “Ze waren héél goed beveiligd”, verdedigt hij zijn bekritiseerde ‘joyride’.

Het idee voor de rondrit kwam van hemzelf. “Ik lag daar hoog in het ziekenhuis en ik hoorde hun aanmoedigen door de ramen en muren heen. Na twee dagen in het ziekenhuis wilde ik hen absoluut bedanken, dus heb ik met de Secret Service overlegd. Zij zeiden dat ze er geen probleem mee hadden. Ik wilde gewoon voorbij de mensen rijden en naar hen zwaaien. Het is een prachtige uiting van liefde geworden. Niet één iemand met negatieve gedachten was daar aanwezig.”