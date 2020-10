Rode Duivels zonder Dries Mertens tegen Engeland

De Rode Duivels zullen zondag in hun duel in de Nations League tegen Engeland niet kunnen rekenen op Dries Mertens. De aanvaller is nog niet aangekomen in Engeland na verplichte quarantaine in Italië en is bijgevolg ook niet inzetbaar voor de partij van zondagavond.

Het was al een tijdje onduidelijk of Mertens al dan niet zou aansluiten bij de selectie van de Rode Duivels. De speler van Napoli moest immers enkele dagen in quarantaine verblijven nadat heel wat ploegmaats positief getest hadden op het coronavirus. De lokale overheid in Zuid-Italië verbood daarom de overige spelers het hotel te verlaten.

Ook Thibaut Courtois, Hendrik Van Crombrugge, Nacer Chadli, Eden en Thorgan Hazard en Thomas Vermaelen zullen er in het Wembley Stadium niet bij zijn.