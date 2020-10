Racing Genk speelt in oefenduel gelijk tegen Nederlandse competitieleider Feyenoord

Racing Genk heeft zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren 1-1 gelijkgespeeld tegen Feyenoord. Zonder internationals kwam Genk met vijf tieners aan de aftrap. Danny Vukovic vierde z’n wederoptreden na quarantaine. De Rotterdammers, de huidige leider in de Eredivisie, speelden voor een groot deel met hun basiselftal.

Theo Bongonda benutte in de tweede minuut een strafschop voor Genk, die was gegeven na een overtreding van Marcos Senesi. De gelijkmaker viel ook uit een strafschop. Bart Nieuwkoop werd in het zestienmetergebied onderuit gewerkt. Aanvoerder Leroy Fer scoorde.

Racing Genk begon het seizoen tegenvallend met 10/24 en een voorlopige elfde plaats. Na de interlandbreak komt leider Charleroi op bezoek in de Luminus Arena.