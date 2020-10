Kevin De Bruyne klaagt zwaar programma aan: “Niemand luistert naar de spelers”

Kevin De Bruyne is tegen Engeland de roerganger bij de Rode Duivels. Eindelijk nog eens een sterke tegenstander want Engeland staat vierde op de FIFA ranking, de Belgen eerste. Op het WK wonnen de Rode Duivels twee keer tegen de Engelsen: 1-0 in de groepsfase en 2-0 in de strijd om de derde plaats.

“Die 2-0 op WK speelt niet meer”, aldus De Bruyne. “Dat is al meer dan twee jaar geleden. Wij hebben sindsdien wat spelers kwijt en zij hebben nieuwe spelers. Dit wordt een heel andere wedstrijd. Een WK en de Nations League zijn ook niet te vergelijken. Engeland is sterk hoor. Ik heb daar al veel met mijn Engelse ploegmaats bij City over gesproken. Volgens mij kunnen ze het EK of het WK winnen. Ze hebben het potentieel. Ze hebben allemaal topspelers in topclubs. Voor ons wordt het dan ook een grote test. Wij missen wat spelers, daarom wordt het nog wat moeilijker denk ik. Het is spijtig dat we zoveel spelers missen. Geblesseerd zijn is nooit aangenaam maar we moeten verder. Het is ook geen EK of WK, dan vind ik het al minder erg. Het is meteen een kans voor anderen om zich te tonen. Zo kunnen ze ook leren voor de toekomst.”

Foto: BELGA

De Bruyne is alweer op een goed niveau bezig. Maar kan hij dat met het hoge aantal wedstrijden volhouden? “Ik maak me soms zorgen”, aldus de 29-jarige speler van het jaar in Engeland. “Als ik naar mijn persoonlijke situatie kijk: ik had maar acht of negen dagen vakantie. Ik kon niet weg omwille van de zwangerschap van mijn vrouw. Dat betekent dat ik dan twee jaar zonder een break achter de rug zal hebben. Dat is zwaar. Ook mentaal. Je moet soms eens kunnen afschakelen. Ook je lichaam moet kunnen genezen. Maar niemand luistert naar spelers. Het gaat over veel geld. Ik zie dat er veel blessures zijn. Het probleem is dat ik altijd voor 100 procent ga. Ik kan niet op 80 procent spelen.”

De Bruyne liet ook nog weten dat, ondanks de berichten over een contractverlenging, hij zelfs nog niet gepraat heeft met Man City. Zijn huidig contract loopt tot 2023.