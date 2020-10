Stevige domper voor bezieler Stop Parkinson Walk: door coronabesmetting mist hij laatste etappe

Dilbeek - De Stop Parkinson Walk heeft ongeveer 320.000 euro opgebracht voor onderzoek tegen de ziekte van Parkinson. Op 49 dagen tijd werd de volledige Belgische grens afgestapt, goed voor ongeveer 1.500 kilometer. Door een coronabesmetting moest initiatiefnemer Ivo de Bisschop de laatste etappe wel aan zich voorbij laten gaan.

Bij Ivo de Bisschop werd op 62-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson vastgesteld. Al snel ondervond de bezieler dat onderzoek naar de aandoening geen prioriteit is voor farmaceutische bedrijven. Daarom wil hij via de vzw Stop Parkinson geld inzamelen om toch een snelle doorbraak te forceren. In België leven ongeveer 35.000 mensen met de ziekte waar nog steeds geen remedie tegen bestaat.

Op zondag 23 augustus vertrok de Bisschop om 9 uur met zijn kameraad Wouter Degraeve in Oostende richting Knokke. De volgende anderhalve maand stapten ze met wisselende teamleden de volledige Belgische grens af. Jammer genoeg kon de Bisschop de allerlaatste kilometers zelf niet afleggen. Na een hoogrisicocontact legden de initiatiefnemer en een teamlid zaterdagochtend allebei een positieve coronatest af. Ze gingen onmiddellijk in quarantaine. Degraeve en de andere teamleden testten negatief en stapten zoals gepland de laatste etappe van De Panne naar Oostende.

Domper

“Uiteraard is het een domper voor Ivo, maar een einde in mineur zou ik dit niet noemen. Hij vertoont momenteel ook geen symptomen, dus dat is al goed nieuws”, reageert Johan Ceuppens van Stop Parkinson. Via Facetime werd de Bisschop zaterdag toch nog bij de tocht betrokken. Bovendien werd zijn plaats in de laatste tien kilometer vanaf Middelkerke ingenomen door zijn echtgenote.

In totaal heeft de Stop Parkinson Walk al 320.000 euro in het laatje gebracht, maar dat bedrag kan onder andere via een veilingactie nog oplopen. Ruim 3.500 mensen kochten stappen en ook bekende Vlamingen zoals Kurt Rogiers, Chris Lomme en Marijn Devalck steunden het initiatief. Met de opbrengst zullen vier onderzoeksprojecten gesteund worden.