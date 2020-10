Vijf doden bij botsing tussen twee vliegtuigjes in centrum van Frankrijk

In Loches, in het centrum van Frankrijk, zijn zaterdag vijf mensen gestorven bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen. Dat is meegedeeld door de prefectuur van het departement Indre-et-Loire.

Bij het ongeval waren een kleine ULM (ultralicht motorluchtvaartuig) en een toeristenvliegtuig van het type DA40 betrokken. De ULM had twee mensen aan boord, het andere toestel telde drie inzittenden.

De botsing vond even voor 17 uur plaats. Geen van de vijf inzittenden overleefde het ongeval. De ULM kwam terecht op het dak van een huis in Loches, maar daarbij vielen geen bijkomende slachtoffers. Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid.