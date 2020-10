Anderlecht-fans voeren actie en eisen onderhoud met Marc Coucke en Wouter Vandenhaute: “Waarheid waarschijnlijk nog goed verborgen”

Het zit er alweer bovenarms op bij Anderlecht. Sportief liep het nog wel redelijk dit seizoen, al verloor het vorig weekend kansloos van Club Brugge. Maar vooral de beroerde financiële situatie van de club baart de fans zorgen. Supportersvereniging Mauves Army voerde daarom actie aan het stadion. “We vragen aandeelhouders die weigeren de club vooruit te helpen zo snel mogelijk de raad van bestuur te verlaten”, klinkt het in een mededeling.

Een verlies van 36 miljoen euro. Dat is de zware financiële balans van Anderlecht van het voorbije seizoen, nieuws dat vrijdag aan het licht kwam. De verkoop van sterkhouder en publiekslieveling Jérémy Doku aan Rennes - voor 27 miljoen euro plus bonussen - moet die put helpen dichten. Maar het is lang niet genoeg om de club er weer bovenop te helpen, want ook de seizoenen voordien leed Anderlecht zware verliezen. De situatie is zelfs zo erg dat de schulden hoger uitvallen dan wat de club momenteel in bezit heeft. Daardoor start een alarmbelprocedure en moeten de aandeelhouders wettelijk beraadslagen over de toekomst van de club. Om de club erbovenop te helpen, wil het bestuur een kapitaalsverhoging doorvoeren. Maar de kleine aandeelhouders zien dat niet zitten.

Mauves Army, de belangrijkste supportersvereniging van paars-wit, is de situatie beu en heeft nu zijn stem laten horen. De fans voerden zaterdag protest aan het Lotto Park. “Er gebeurt momenteel veel achter de schermen. We laten ons niet voor de gek houden en weten dat de echte waarheid waarschijnlijk nog goed verborgen is”, klinkt het in een open brief. “Het is duidelijk dat de hebzucht, de wrok en de politieke spelletjes van sommigen momenteel de vooruitgang van de grootste club in het Koninkrijk blokkeren.”

Om meer duidelijkheid te krijgen, eisen de fans dat er zo snel mogelijk een fanboard wordt georganiseerd door de club. “Met de aanwezigheid van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute”, klinkt het stellig.

Om af te sluiten krijgen de kleine aandeelhouders nog een veeg uit de pan. “We vragen aandeelhouders die weigeren de club vooruit te helpen zo snel mogelijk de raad van bestuur te verlaten.”

De volledige brief:

Heren, dames, aandeelhouders van RSC Anderlecht,

Er gebeurt momenteel veel achter de schermen. We laten ons niet voor de gek houden en weten dat de echte waarheid waarschijnlijk nog goed verborgen is.

Maar het is duidelijk dat de hebzucht, de wrok en de politieke spelletjes van sommigen momenteel de vooruitgang van de grootste club in het Koninkrijk blokkeren.

Vandaag spreken we vanuit ons hart onze bezorgdheid uit, een gevoel dat door vele paars- witte fans wordt gedeeld. Wij, die hard supporters, die lichaam en ziel geven aan onze club, die er aan denken als we ‘s morgens wakker worden en ‘s avonds gaan slapen, hebben recht op meer duidelijkheid.

We hebben het recht te weten wat er werkelijk aan de hand is. Wat zijn de uitdagingen waar de club voor staat? Wat zijn de blokkades? Waar gaan we heen, en met wie? U heeft een VERPLICHTING dit verhaal met ons te delen.

We vragen ZO SNEL MOGELIJK dat er fanboard wordt georganiseerd door de club, met de aanwezigheid van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute.

We vragen aandeelhouders die weigeren de club vooruit te helpen zo snel mogelijk de raad van bestuur te verlaten.

Dit is een ernstige zaak.