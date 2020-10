Trump voor het eerst sinds besmetting in het openbaar verschenen: toespraak voor honderden gasten in tuin van Witte Huis

In de tuin van het Witte Huis, de plaats waar Donald Trump, Melania en enkele leden van de regering een week geleden wellicht besmet raakten met het coronavirus, heeft de Amerikaanse president zaterdag honderden gasten toegesproken van op het balkon. “We gaan dit Chinese virus verslaan”, zei hij.

Foto: AFP

Trump liet er in een vrijdag uitgezonden interview met Fox News geen twijfel over bestaan: de kans is inderdaad groot dat hij besmet is geraakt in of rond het Witte Huis. Maar vandaag voelt de president zich weer kiplekker. “Ik word om de paar dagen getest”, zei Trump. “Cijfers heb ik nog niet gekregen, maar er is echt nog heel weinig virus aanwezig in mijn lichaam. Geweldig om het zo te zien verdwijnen.”

Genezen is de president dus nog niet, en toch nodigde hij zaterdag ruim 2.000 gasten uit in de tuin van het Witte Huis om vanop het balkon zijn eerste toespraak te geven sinds zijn terugkeer naar het Witte Huis vanuit het Walter Reed-ziekenhuis. Het Witte Huis omschreef het gebeuren van tevoren als een “vredevol protest voor law & order”.

Campagne weer op gang

Trump kwam buiten met een mondmasker en deed het af zodra hij aan het spreekgestoelte kwam. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden”, zei de president. “Met de kracht van de Amerikaanse wetenschap en geneeskunde gaan we het Chinese virus voor eens en voor altijd kunnen verslaan.”

Daarna veranderde zijn speech van toon en ging de president helemaal in aanvalsmodus. Hij had het over politiegeweld in de VS en hekelde de “lastercampagne tegen onze politie van linkse politici en liberale experts”. “Als links aan de macht komt, zullen ze een landelijke kruistocht tegen de ordehandhaving lanceren”, zei Trump nog.

Het evenement in de tuin van het Witte Huis had ook een grote symbolische waarde. Voor Trump was het zijn manier om aan te geven dat hij zijn campagne weer helemaal op gang trekt. De coronabesmetting is voor hem voltooid verleden tijd en nu richt hij zich alleen nog op het verslaan van Joe Biden tijdens de presidentsverkiezingen. Een zware opgave, als we de peilingen mogen geloven.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP