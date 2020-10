Michel Wuyts en Ruben Van Gucht moeten Gent-Wevelgem vanuit Brussel becommentariëren

Michel Wuyts en Ruben Van Gucht zullen zondag geen commentaar op locatie geven bij de wielerklassieker Gent-Wevelgem, maar moeten dat noodgedwongen vanuit een cabine in Brussel doen. Van Gucht is voorzien om commentaar te leveren bij de dameswedstrijd, Wuyts neemt de heren voor zijn rekening.

Reden voor ‘de ophokplicht’ van beide commentatoren is de uitzending van Extra Time Koers van woensdag, waar de twee lange tijd in dezelfde studio zaten als renner Jan Bakelants. Die werd positief bevonden op corona nadat hij zich vrijdagavond niet zo lekker voelde. Hoewel in de tv-studio volgens een VRT-woordvoerder alle preventiemaatregelen genomen werden, zakken Wuyts en Van Gucht dus niet af naar Gent-Wevelgem, en zullen ze van elkaar gescheiden commentaar leveren, in omstandigheden waar ze niemand kunnen aansteken indien zelf ook positief. “Maar voorlopig hebben we geen berichten van ziekteverschijnselen,” aldus de woordvoerder zaterdagavond. “Michel Wuyts en Ruben Van Gucht zullen wel zo snel als mogelijk een coronatest laten afnemen. Ze contacteerden daarvoor hun huisarts, die moet kijken of het dit weekend dan wel maandag kan.”

Tiesj Benoot, die in de bewuste uitzending van Extra Time Koers ook mee aan tafel zat, werd door zijn team Sunweb uit de selectie renners voor Gent-Wevelgem gehaald. Hij voelt zich naar verluidt goed en laat zich ‘volgende week’ testen. Michel Wuyts is voorzien om volgende zondag commentaar te leveren bij Vlaanderens mooiste wedstrijd: de Ronde.