Al miljoenen euro’s belastingen voor kleinkinderen bespaard: Vlaamse doorgeefschenking slaat aan

De ‘doorgeefschenking’, door Vlaanderen ingevoerd om de erfenis van een overleden grootouder sneller en zo goed als belastingvrij bij de kleinkinderen te krijgen, is een succes. Sinds de invoering ervan in september 2018 registreerden de notarissen al 650 van die schenkingen, goed voor alles samen 150 miljoen euro.

Het is een wel vaker gehoorde verzuchting bij erfenissen nu we almaar langer leven: op het moment dat je vader of moeder overlijdt, heb je het geld van de erfenis doorgaans niet meer nodig, terwijl het ...