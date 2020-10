Sancho en Abraham klaar voor wedstrijd tegen België

Zondag trekken de Rode Duivels naar Engeland voor hun wedstrijd van de derde speeldag in de Nations League. Bij de Three Lions zitten Jadon Sancho en Tammy Abraham opnieuw bij de selectie. Het tweetal had de oefenwedstrijd tegen Wales aan zich moeten laten voorbijgaan nadat ze de coronamaatregelen niet nageleefd hadden.

Engeland oefende donderdag tegen Wales (3-0 winst), maar in de Britse pers ging het vooral over de escapades van Dortmund-winger Jadon Sancho en Chelsea-spits Tammy Abraham. Allebei waren ze namelijk aanwezig op een verrassingsfeestje voor de verjaardag van die laatste. Omdat het feestje inging tegen de geldende coronamaatregelen, mocht het duo niet aantreden tegen Wales. Voor de wedstrijd tegen België behoren ze wel opnieuw tot de selectie.

“Ze zijn allebei terug bij de groep en we laten de gebeurtenissen achter ons. Sancho en Abraham hebben zaterdag getraind en zijn beschikbaar. Ze hebben wel enkele trainingen gemist, maar dat is nu zo”, vertelde Southgate op een persconferentie daags voor de wedstrijd. Chilwell, die andere aanwezige op het feestje, zal de wedstrijd waarschijnlijk wel moeten missen. De verdediger is ziek. Het zou echter niet om Covid-19 gaan.

Sancho scoorde in dertien interlands twee keer, Abraham scoorde er eentje in vier.

LEES OOK: Engelse internationals Abraham, Chilwell en Sancho zijn na coronafeestje onzeker voor clash met België