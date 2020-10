Vrijgesproken en toch voor het leven getekend: juf Magalie van ‘De Blokkendoos’ laat in haar ziel kijken

Op de Nederlandse zender NPO2 is volgende dinsdag een documentaire te zien over de Antwerpse juf Magalie Alpaerts, die in 2013 ten onrechte beschuldigd werd van kindermisbruik in basisschool De Blokkendoos op het Antwerpse Kiel. Documentairemaakster Kim Faber volgde haar in het schooljaar 2019-2020, toen ze zes jaar na de ophef voor het eerst weer als juf voor de klas stond.