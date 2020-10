Turkije gaat opnieuw gelimiteerd aantal toeschouwers toelaten in voetbalstadions

Turkije gaat een gelimiteerd aantal voetbal supporters toelaten in voetbalstadions. Dat heeft de Turkse voetbalfederatie zaterdag bekendgemaakt.

Toeschouwers kunnen enkel bepaalde delen van de stadions betreden, met een maximale capaciteit van 50 procent. De federatie keert daarmee terug op stappen die vorige maand werden gezet.

In september had de Turkse voetbalbond immers gezegd dat er in de eerste helft van het seizoen 2020-2021 geen toeschouwers zouden komen naar de stadions, indien het aantal infecties en doden door het coronavirus zou stijgen.

Zoals in vele landen werd in Turkije de voetbalcompetitie in maart opgeschort vanwege de coronapandemie. Pas in juni kon de competitie worden afgewerkt, zonder fans.

Verschillende spelers en coaches zijn ondertussen besmet, ondanks de uitgevaardigde beschermingsmaatregelen.

Turkije telt officieel meer dan 334.000 coronabesmettingen en 8.778 doden sinds de eerste infectie met corona in maart.