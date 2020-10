Zelfs honden ontsnappen niet aan virtuele realiteit

Het Amerikaanse leger is honden aan het opleiden die een erg speciale bril dragen. Het project bevindt zich in een testfase, maar het leger heeft goede hoop.

Militaire honden worden nu al geregeld ingezet voor het opsporen van explosieven of andere zaken. En dat vaak in gevaarlijke gebieden. Maar trainers moeten altijd in de buurt blijven omdat ze de honden aansturen door middel van gebaren of lasers. Om dat veiligheidsprobleem op te lossen, krijgen de honden nu een speciale bril met augmented reality. Dat betekent dat de honden de werkelijkheid te zien krijgen, maar dat er kleine dingen, zoals lijnen, signalen of vormen kunnen toegevoegd worden. Op die manier kunnen de trainers honden vanop een afstand sturen en commando’s geven.

De brillen worden op maat gemaakt voor elke hond en bevinden zich momenteel in de testfase, maar de resultaten zijn alvast veelbelovend.