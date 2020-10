OH Leuven bekert vanavond in Knokke, Marc Brys verklaart opsplitsen kern: “We willen vooruit op training”

OH Leuven opent vandaag in en tegen Knokke zijn Croky Cup-seizoen. De Leuvenaars moeten net als Waasland-Beveren een ronde eerder dan alle andere eersteklassers aan de bak. Marc Brys heeft meer dan genoeg spelers om op te stellen op bezoek bij de kustploeg uit Eerste Afdeling. Omdat er liefst 38 spelers in zijn kern rondliepen, besliste hij deze week om de groep in twee te splitsen.

Tien spelers haalde OHL de afgelopen transferperiode. Marc Brys maakt nog even de balans op. “Al bij al ben ik zeer tevreden. Je stapt erin vol verwachtingen en met veel targets, maar het is niet evident om die binnen te halen”, klinkt het. “Het was zenuwslopend, in de eerste plaats voor de CEO en de technisch directeur, die ik nadrukkelijk wil bedanken. Het had nog beter gemogen, maar we zijn gewapend om onze ambitie waar te maken en dat is nog altijd om op geen enkel moment in de problemen te komen dit seizoen.” Dat laatste lijkt wel snor te zitten, want OHL staat zesde.

Op het eerste zicht vormen de aanwinsten van Leuven stuk voor stuk versterkingen, elke linie is alvast verstevigd. “Er blijven werkpunten in de kern, maar het belangrijkste was om defensieve slagkracht te halen en die is er gekomen. Het niveau op training is zienderogen gestegen”, zegt Brys.

Op de slotdag van de transferperiode haalde OHL met Vaclav Jemelka en Casper De Norre nog twee verdedigers. “Casper is een Flandrien. Daar kun je mee naar de oorlog. Conditioneel staat hij achter en toen hij deze week zes keer moest trainen in drie dagen viel dat zwaar, maar de vorm zal wel snel komen.” Jemelka en Tamari – die andere aanwinst van de laatste dag – zijn topfit en onmiddellijk inzetbaar. Misschien vandaag al wel in Knokke.

Foto: Photo News

Een hoop mooie transfers, allemaal goed en wel. Maar het zadelde Marc Brys wel met een véél te grote kern van 38 spelers op. “We zijn gegijzeld door die kwestie rond de competitieformule. Enkele spelers kregen de boodschap dat ze mochten uitkijken naar een nieuwe club, maar alleen Keita heeft gezocht”, zegt de OHL-coach.

Brys greep kordaat in en bracht een tiental spelers in een tweede groep onder, die sinds deze week helemaal apart traint. Onder meer Jérémy Perbet, Tom Van Hyfte en Stallone Limbombe mogen niet meer meetrainen met de basisploeg. “We willen vooruit op training en op een kwalitatieve manier werken. Dat kan niet met 40 en daarom is de groep in tweeën gesplitst”, legt de Antwerpenaar uit.

Schokkerende gesprekken

De voorbije seizoen borrelden er al verschillende keren frustraties op bij OHL, toen er eveneens een overschot aan spelers was en dus een grote meerderheid niet aan spelen toekwam. Hoe gaat Brys daarmee om? “Duidelijkheid vind ik heel belangrijk, en eerlijkheid. Als een speler vraagt waarom hij niet speelt, zal ik altijd een goeie uitleg klaar hebben. Soms zijn dat heel harde of zelfs schokerende gesprekken, omdat ik zeg waar het op staat.”

Straks om 16 uur trekt OHL naar Knokke voor de beker. Brys neemt het bloedserieus, want hij trok met zijn ploeg zelfs naar Tienen om er op Knokke-achtig kunstgras te trainen. “We hebben de fabrikant gecontacteerd en in Tienen blijkt dezelfde mat te liggen, met kurk in.”

De kleine tegenstander zou een opportuniteit kunnen zijn om met een hoop reserven te spelen, maar dat is niet de bedoeling. “We hebben genoeg spelers om een volledige B-ploeg op te stellen, maar het is geen vriendenwedstrijd hé”, meent Brys. “De beker is voor ons als club een mooie gelegenheid om ons te profileren. De beste elf zullen spelen.” Internationals Malinov en Bese zijn er niet bij.